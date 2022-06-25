 الرئيس العراقي يصف قصف حقل غازي في كردستان بأنه استهداف لاستقرار العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي يصف قصف حقل غازي في كردستان بأنه استهداف لاستقرار العراق

(د ب أ)
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 10:01 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 10:01 م
 قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت إن الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور بمحافظة السليمانية وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلاد ، وضرب للاقتصاد الوطني.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا خيار لنا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة". 

ودعا الرئيس العراقي "جميع القوى الوطنية إلى التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون". 

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن اليوم تعرض حقل كورمور الغازي إلى قصف صاروخي في السليمانية/300كم شمالي بغداد/. 

وذكر الجهاز في بيان صحفي أن "حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال تعرض قبل قليل لقصف صاروخي للمرة الثالثة خلال 72 ساعة".

ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل عن الحادث.

يشار إلى أن الحقل يدار من قبل شركة دانة غاز الإماراتية منذ سنوات.

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