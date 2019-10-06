بلومبرج إتش تي: تركيا ترفع أسعار السكر بواقع 67%

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أفادت محطة "بلومبرج إتش تي" التلفزيونية، بأن شركة "تركسكر" التركية لإنتاج السكر، والمملوكة للدولة، رفعت أسعار السكر (الحبيبات) بواقع 67% ليصل سعر الكيلو إلى 13 ليرة (77 سنتا)، لبعض أسواق الخصم (أسواق يجري فيها التعامل بالأوراق التجارية "الكمبيالات"، وأذون الخزانة في الشراء "الخصم" والبيع. ويمثل شراء "خصم" هذه الأوراق جانب الطلب عليها).

وأفادت الشركة، في بيان، بزيادة سعر كيلو السكر للعملاء الآخرين بواقع 36.4%، ليصل إلى 15 ليرة. ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة بداية من بعد غد الاثنين. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة أخرى طبقتها "تركسكر" في مارس الماضي.

يشار إلى أن فئتي الأسعار معفيتان من ضريبة القيمة المضافة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، واتباع سياسة نقدية فضفاضة في تركيا، وتراجع قيمة الليرة، إلى زيادة كبيرة في أسعار المستهلك بالبلاد.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك أكبر زيادة له خلال 24 عاما، بواقع 73% خال شهر مايو الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بواقع 92%.