السعودية: وصول 190 حاجا بريطانيا إلى مكة المكرمة كفوج أول من الأوروبيين

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، وصول الفوج الأول من الحجاج الأوروبيين القادمين إلى السعودية من بريطانيا والبالغ عددهم 190 حاجا فيما سيتم لاحقا وصول حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري إلى مكة المكرمة، والمسجلين عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية - أن البوابة تتضمن خدمات كاملة تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومركزا للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة بالإضافة إلى إمكانية إصدار تأشيرات بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وأضافت أن الدفعة الأخيرة من ضيوف الرحمن العراقيين وصلوا لمدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، مشيرة إلى استقبال مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم على مدار الأيام الماضية 8 آلاف و 349 حاجا لأداء فريضة حج هذا العام؛ حيث قدمت لهم الرعاية الكاملة والعديد من الخدمات الأمنية والصحية والغذائية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أمس، اقتصار أداء العمرة على الحجاج فقط، مشيرة إلى أن العمرة ستتاح مجددا في تطبيق "اعتمرنا" يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن والتخفيف عليهم وحفاظا على سلامتهم.

وفي السياق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن وصول أكثر من 214 ألفا و 212 حاجا من جنسيات عدة، قدموا من المنافذ الجوية والبرية، كما نفذت الوزارة 431 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام.