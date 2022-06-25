محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس شركة القناة للكهرباء عددا من الموضوعات المشتركة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة للكهرباء، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات المشتركة بين المحافظة وشركة القناة للكهرباء.

وأكد المحافظ، أهمية التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة القناة للكهرباء، لإنجاز أعمال المرافق بالمشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة، لافتا إلى أن هناك جهود مكثفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في كل القطاعات، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للشركة لتقديم خدمات على درجة كبيرة من الكفاءة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للكهرباء الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والشركة.

ولفت إلى أن بورسعيد، تشهد حاليًا طفرة كبيرة في المشروعات الخدمية المقدمة للمواطن، فضلًا عن جهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة لإنجاز خطط التطوير والتنمية في كل الاتجاهات.