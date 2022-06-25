شركات السياحة الروسية: مصر وتركيا الأكثر شعبية بين الباحثين عن قضاء العطلات بالخارج

رصدت شركات السياحة الروسية نسبة إشغال عالية في الفنادق المشهورة في تركيا ومصر، حتى منتصف يوليو المقبل؛ بسبب إجازات عيد الأضحى.

وقال المكتب الصحفي لشركة "تزفور" السياحية: "يتجاوز الطلب على الراحة في الخارج في الصيف الجاري بشكل كبير، العرض بسبب القيود المفروضة في المجال الجوي. ولا تزال مصر وتركيا تتصدران قائمة الدول الأكثر شعبية بين الزبائن".

وقالت الشركة، في بيان نشرته وكالة نوفوستى الروسية: "في كلا البلدين تشهد الفنادق نسبة إشغال عالية من نهاية يونيو الجاري إلى منتصف يوليو القادم، بسبب الاحتفالات بعيد الأضحى خلال هذه الفترة. ويتم حجز معظم الأماكن فيها من قبل السوق المحلية، لذلك توقف هذه الفنادق العمل بالنسبة للسياح الأجانب. أما الغرف المتبقية فترتفع أسعارها".

وأكدت شركة "فن وصن" هذه المعلومات أيضا قائلة: "يتم البيع إلى تركيا ومصر بنشاط. لا توجد مشاكل في التحميل. بالنظر إلى أن الفترة من 9 إلى 13 يوليو القادم هي عطلة إسلامية، فإن الأماكن في الفنادق الشعبية تنتهي بسرعة. في هذا الصدد يحتاج كل من يخطط لعطلته لشهر يوليو القادم إلى الإسراع".

وأشارت شركة "تزفور" إلى أن المواطنين الروس يحجزون بالدرجة الأولى الغرف في فنادق 5 نجوم. وأضافت: "في مصر أكثر من 60% من الحجوزات تقع على فنادق 5 نجوم، والأغلبية المطلقة من السائحين يختارون الغردقة وشرم الشيخ في حين يفضل أقل من 5% من زبائن الشركة منتجعات سفاجا وسوما باي ومكادي. وفي تركيا هناك طلب كبير على الجولات مع الإقامة في كيمير وبيليك وألانيا".

ومن جانبها، أشارت شركة "انيكس تورز" إلى أن تركيا تعد رائدة في مبيعات الصيف الجاري، واستدركت قائلة: "لكن بالرغم من توسع برامج الاستجمام في يونيو الجاري بفضل الرحلات الجوية الإقليمية، فإن عدد الرحلات لا يزال أقل مما كان عليه سابقا. وتتمتع بأكبر شعبية من حيث حجم النقل وبالتالي الطلب في منطقة أنطاليا ومنتجعات ألانيا وسيديه وكيمير وبيليك".