إسبانيا تعتزم إنفاق 9 مليارات يورو إضافية لتخفيف تأثيرات حرب أوكرانيا

وافقت الحكومة الإسبانية اليوم السبت على تخصيص 9 مليارات يورو (5ر9 مليار دولار) إضافية في حزمة إنفاق جديدة لمواجهة الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء إن المجلس قرر تمديد إجراءات حزمة الإغاثة الأولى بإجمالي 16 مليار يورو لستة أشهر أخرى حتى 31 ديسمبر وإطلاق إجراءات إغاثية جديدة.



ويتعين أن يوافق البرلمان على خطة حكومة الأقلية اليسارية.



وتشمل الإجراءات الجديدة الرامية إلى التخفيف من تبعات الحرب والارتفاع الشديد في أسعار الطاقة خفضا لضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من عشرة إلى خمسة فى بالمئة وخفض أسعار اشتراكات المواصلات العامة بنسبة 30 إلى 50 %، ورفع معاشات الإعاقة والتقاعد المنخفضة 15 %، واستحداث مدفوعات خاصة تبلغ 200 يورو لمن تقل رواتبهم السنوية عن 14 ألف يورو.



وأوضح سانشيز أنهم يدرسون زيادة في الضرائب على الأرباح الزائدة عن الحد لشركات الكهرباء، وبالتحديد على الأرباح الإضافية المرتفعة التي جاءت نتيجة لحرب أوكرانيا. وما زال يتم تنقيح الخطة لكن يجب أن يتم تقديمها قريبا.



ودعا سانشيز "جميع القوى السياسية" في البلاد إلى دعم الإجراءات المعلنة في النقاشات المقبلة والاقتراعات في مجلس النواب.