الأمن التونسي يلقي القبض على خلية نسائية يشتبه بانضمامها لتنظيم إرهابي

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إيقاف أفراد خلية نسائية يشتبه بانضمامها لتنظيم ارهابي.

وألقي القبض على أفراد الخلية النسائية وعددهم 6 نساء، إثر تدخل قوات الأمن لفض شجار بالزجاجات الحارقة بأحد أحياء الضاحية الشمالية للعاصمة.

وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن داهمت منزلا وأوقفت امرأتين، من بين المورطات في الشجار في مرحلة أولى، ثم بتدقيق التفتيش تم اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها ست نساء صادرة ضدهم محاضر تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وتخضع الموقوفات إلى التحقيق لدى الوحدة الأمنية المتخصصة في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة.

كانت الوزارة أعلنت أمس عن وجود معلومات استخباراتية تفيد بمزاعم لإثارة البلبلة في البلاد واستهداف رأس السلطة ومؤسسة الرئاسة ومحيطها.