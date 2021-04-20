مئات قليلة في مظاهرة ضد قمة مجموعة السبع بميونخ

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شارك عدة مئات من الأشخاص في مظاهرة بمدينة ميونخ الألمانية، اليوم السبت، قبل انطلاق قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ولاية بافاريا، رغم أنه كان من المقرر أن تكون مظاهرة كبيرة.

وأشار مراسلو وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع، إلى مشاركة عدة مئات، إلى ألف شخص في مظاهرة تيريزينفيزه اليوم.

ولم تعط الشرطة تقديرا رسميا، ولكنها قالت إنهم يستعدون لمشاركة كبيرة في ظل الطقس الجيد.

وقبيل المظاهرة، قالت الشرطة إنها تتوقع مشاركة عشرين ألف شخص، على الأقل، وربما أكثر حال كان الجو لطيفا.

وتأتي المظاهرة بتنظيم من 15 مجموعة تنتقد العولمة، بما في ذلك حركة أتاك والصندوق العالمي للحياة البرية.

وتدعو المظاهرة إلى الوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري وحماية الحيوانات والتنوع النباتي والعدالة الاجتماعية والكفاح ضد الجوع.

وخرجت المظاهرة تحت شعار: "أزمة المناخ وانقراض الأنواع وعدم المساواة: تحمل دول مجموعة السبع المسؤولية عن حقيقة أن الأزمات البيئية والاجتماعية العالمية تصل إلى حد أزمة. يجب وضع نهاية لها".

وتقام قمة السبع بقصر إلماو الساحلي في جارميش-بارتنكيرشن خلال الفترة من 26 وحتى 28 يونيو الجاري.