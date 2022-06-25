قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة غدًا حول مسابقة الـ30 ألف معلم يستهدف الإفصاح عن الملامح الأساسية للأمر، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقته بشأن التعاقد مع 150 ألف معلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن التوجيهات تستهدف سد العجز في المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديد مواطن العجز، وفي أي سنوات دراسية وأي إدارات وأماكن.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المسابقة سد العجز وليس توفير فرص عمل فقط، متابعًا: «نريد حل مشكلة، العدد المطلوب لسد العجز أكثر من 150 ألفًا، والـ30 ألفًا التي نعلن عنها ضمن المسابقة تسد العجز جزئيًا».

وشدد وزير التعليم، على أهمية تحديد الخطوات بوضوح مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن الوزارة استغرقت وقتها لتحديد العجز بدقة، والأولويات وطريقة الاختبارات، والمطلوب من حيث المواصفات والسن والتقدير.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تعيين معلمين أكفاء يقودون التعليم الجديد الذي بدأ من 4 سنوات، حتى تكتمل الصورة، مضيفًا: «مسابقة هامة بالنسبة للدولة ككل، ونشكر جهاز التنظيم والإدارة لأنه بذل مجهودًا كبيرًا للتمكن من حلها وتفادي أخطاء ما سبق».