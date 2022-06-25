رئيس وزراء العراق يتوجه إلى السعودية وإيران لتسهيل المحادثات بين البلدين

ذكر بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية اليوم السبت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه قريبا إلى السعودية وإيران لمواصلة جهود العراق في تسهيل المحادثات بين البلدين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان القول إنه سيتم مناقشة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ومواضيع أخرى خلال زيارة الكاظمي للبلدين.



وكانت السعودية وإيران قد عقدتا خمس جولات من المحادثات كان أخرها في الحادي والعشرين من الشهر الماضي في العراق.



يذكر أن العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية مقطوعة منذ الثالث من يناير 2016 على خلفية اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما من قبل إيرانيين محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 مدانا بالانتماء لـ"تنظيمات إرهابية".