بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

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عقد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، جلسة مع لاعبي فريقه والجهاز الفني، قبل مباراة الأهلي التي ستقام غدا الأحد. ويلعب الأهلي غدا الأحد مع بيراميدز على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

وحفظ ممدوح عبد لاعبي فريقه قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي وطالبهم بضرورة الفوز ومواصلة مشوار الكأس من أجل تحقيق أول ألقاب النادي.

وأكد ممدوح عبد على ثقته في اللاعبين وأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم للفوز.

وخلال الجلسة طمأن الرئيس التنفيذي، اللاعبين على شكل النادي وتحضيراته للموسم المقبل وكذلك الأمور الخاصة بتجديد عقود اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.