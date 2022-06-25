أستراليا تسجل 33149 ألفا إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة

سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 ألفا و149 إصابة و52 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 7 ملايين و978 ألفا و875، والوفيات إلى 9 آلاف و655.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 59 مليونا و978 ألفا و455 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.