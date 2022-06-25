الرئاسة اليمنية توجه بالتحقيق العاجل في اغتيال قائد عسكري بارز

وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم السبت، بالتحقيق العاجل في اغتيال قائد عسكري بارز في محافظة مأرب شرقي البلاد.



وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، في بيان صحفي، إنه "وجه الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بسرعة التحقيقيات في حادثة اغتيال الشهيد الدكتور عبدالرزاق البقماء، مساء أمس الجمعة بمديرية مأرب الوادي في المحافظة".



وأضاف البيان أن "العرادة أجرى اتصالاً هاتفياً بأسرة البقماء عزاهم خلاله بالمصاب الأليم"، معتبراً رحيله "خسارة كبيرة للوطن ولمأرب ومقاومتها ووجهائها من المصلحين والدعاة".



وأشار إلى أنه "كان للبقماء دور فعّال في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية منذ البداية".



وأكد العرادة أن "الإرهاب ومموليه ومنفذيه ستطالهم يد العدالة ولن يفلتوا من العقاب".



واغتال مسلحون مجهولون البقماء مساء أمس الجمعة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.



وكان البقماء يحمل رتبة عميد، ويقود أحد ألوية اليمن السعيد التي تم تشكيلها قبل أقل من عام، بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.