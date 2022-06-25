مجموعة بنك قطر الوطني تحتل المركز الثالث في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط

احتلت مجموعة بنك قطر الوطني، المركز الأول بين الشركات القطرية، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط، في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، متصدرة بذلك قطاع البنوك والخدمات المالية في المنطقة.



ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، جاء التصنيف وفقًا للقيمة السوقية والمبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021، حيث وصل إجمالي الأصول إلى ما قيمته 300.2 مليار دولار، وصافي أرباح بقيمة 3.6 مليار دولار.



يأتي هذا الإنجاز بعد الأداء المتميز للمجموعة وجهودها المستمرة لتزويد عملائها بخدمات ومنتجات مصرفية متميزة.



يشار إلى أن فوربس تعلن عن قائمتها "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط" سنويًّا لتسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة، لتشمل الشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وشركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات والاتصالات وغيرها.