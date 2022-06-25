بيكر هيوز الأمريكية تعلن الالتزام بقرار القضاء العراقي بشأن العمل في كردستان

أظهرت وثيقة لشركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية نشرت اليوم السبت، التزام الشركة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالتعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.



وكانت وزارة النفط العراقية قد دعت جميع الشركات النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد لوزارة النفط بإنهاء العمل في أية مشاريع حالية في قطاع النفط والغاز والخدمات النفطية والأعمال اللوجستية في إقليم كردستان خلال ثلاثة أشهر ابتداء من منتصف الشهر الحالي.



وحذرت وزارة النفط أنه في حال عدم التزام الشركات، سيتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.



وتعمل عشرات الشركات النفطية الأجنبية من جنسيات أمريكية وروسية وفرنسية وبريطانية وصينية وسنغافورية وماليزية ويابانية في استثمار الحقول النفطية والغازية وتقديم الخدمات في مجال حفر الآبار النفطية والتنقيب ومد خطوط الأنابيب وبناء مرافئ لتصدير النفط في إقليم كردستان العراق.



وكانت محكمة استئناف بغداد/الكرخ قد شرعت منذ مطلع الشهر الحالي بالنظر بدعاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية بناءا على قرار من المحكمة الاتحادية العليا ضد 7 شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان.



وذكرت مصادر في محكمة استئناف بغداد/الكرخ أن المحكمة طلبت من الشركات بالمثول أمام قاضي المحكمة التجارية خلال الجلسات الماضية لكنها لم تحضر وتم تحديد الثالث من الشهر المقبل موعدا جديدا لمثول ممثلين عن الشركات أو فريق الدفاع عنهم للنظر في القضية.