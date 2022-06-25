بريطانيا تسجل 16473 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة

سجلت بريطانيا 16 ألفا و473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و786 ألفا و431، والوفيات إلى 180 ألفا و599.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 150 مليونا و554 ألفا و250 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.