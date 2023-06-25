بوتين: واثق من نجاح خطط بلاده في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه على تواصل دائم مع مسئولي وزارة الدفاع، مضيفا أن بلاده لا تزال واثقة في نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ونقل التلفزيون الرسمي هذه التعليقات التي أدلى بها بوتين خلال مقابلة مع مراسل الكرملين بافل زاروبين. ومن المقرر إذاعة المقابلة كاملة في وقت لاحق، اليوم الأحد، بحسب وكالة "رويترز".

كما أورد التلفزيون الرسمي الروسي أن بوتين سيشارك في اجتماع لمجلس الأمن الروسي هذا الأسبوع.

ولم يذكر التقرير الذي أذاعته القناة الأولى الروسية ما إذا كان الاجتماع سيُعقد يوم الجمعة كما هو معتاد أم في موعد سابق لذلك.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن وزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت محاولات هجوم شنتها القوات الأوكرانية في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن قواتها صدت عشرة هجمات في منطقة باخموت.