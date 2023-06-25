قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مقبرة الخالدين ستضم مجموعة من عظماء التاريخ، مشيرًا إلى نقل رفات الزعيم الراحل أحمد عرابي لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن مقبرة الخالدين قد تتحول إلى مزار سياحي، لافتًا إلى العمل على التصميمات الخاصة بها، في الوقت الراهن.

وذكر أن العديد من مقابر رموز مصر مليئة بالمياه الجوفية، فضلًا عن أن منظرها ليس جيدًا، معقبًا: «هناك أشخاص أقل تأثيرًا في التاريخ بدول أخرى، ولهم أماكن أكثر انضباطًا مما رأيناه أمس».

وأوضح أن الصندوق يعمل على تحقيق تنمية شاملة على مستوى الدولة، وعلى رأسها محافظة القاهرة، مستشهدًا بالعمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون ومشروع روضة السيدة.

ولفت إلى أن منطقة سور مجرى العيون كانت مليئة بورش للدباجة وصناعة الغراء على مساحة 94 فدانًا، ذاكرا أن الوضع قبل التطوير كان صعبًا، فضلًا عن أن الانبعاثات الكيميائية كانت تخرج من الأرض أثناء الحفر.

وأشار إلى نقل 1000 أسرة إلى حي الأسمرات، وما يزيد عن 1000 آخرين إلى مدينة بدر، حتى يصبحوا بالقرب من مصانع الجلود في الروبيكي.

وذكر أن الصندوق انتهى من مشروعي روضة السيدة 1 وروضة السيدة 2، مختتمًا: «اتفقنا رئيس الوزراء على 5 مراحل، وأمس سألنا عن الثالثة والرابعة والخامسة، ووجه بالعمل على التوازي وليس التوالي للانتهاء من المشروع بسرعة».

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس السبت، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ «مقبرة الخالدين» لرُفات عظماء مصر.

ورافق رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.