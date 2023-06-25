 الأحد 25 يونيو 2023.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية - بوابة الشروق
الأحد 25 يونيو 2023 11:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الأحد 25 يونيو 2023.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية

أسعار الحديد 18 مايو 2022 - أرشيفية
أسعار الحديد 18 مايو 2022 - أرشيفية
محمد فوزي
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 11:01 ص

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 25 يونيو 2023.

 

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز مسجلا 32 ألفا و135 جنيها للطن.
واستقر سعر طن السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.
واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 38 ألف جنيه.
وسجل سعر طن حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.
واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و50 جنيها.
واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38 ألفا و500 جنيه.
وسجل سعر حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر طن الأسمنت المسلح مسجلا 1700 جنيه.
كما استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 1655 جنيها للطن.
كما استقر سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1660جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1685جنيها.
استقر سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1710 جنيهات للطن.
استقر سعر طن أسمنت السويدي مسجلا 1780 جنيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك