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استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 25 يونيو 2023.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 32 ألفا و135 جنيها للطن.

واستقر سعر طن السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 38 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و50 جنيها.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38 ألفا و500 جنيه.

وسجل سعر حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح مسجلا 1700 جنيه.

كما استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 1655 جنيها للطن.

كما استقر سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1660جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1685جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1710 جنيهات للطن.

استقر سعر طن أسمنت السويدي مسجلا 1780 جنيها.