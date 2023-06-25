الرعاية الصحية ببورسعيد: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

قال الدكتور مصطفي شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والمشرف العام على فرع محافظات القناة، عن استعدادات استقبال عيد الأضحى، إن هناك خطة تهدف إلى تحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات.

وأوضح "شعبان"، في تصريحات صحفية، أنه يتم التأكد من جاهزية فرق الانتشار والتنسيق مع هيئة الإسعاف، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وتوافر أرصدة من فصائل الدم ومشتقاته، والأمصال، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية، والمتابعة اليومية للتشغيل بالمنشآت وتوافر مستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى رصد الأحداث غير المتوقعة والتعامل معها فورا.

وأشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ مع توافر وسائل الاتصال المناسبة بين غرفة الشبكة الوطنية بالمستشفيات والفرع وبين الفرع ورئاسة الهيئة، وإرسال التقارير الخاصة بإعداد المصابين والتشخيصات والمستشفيات التي استقبلتهم طبقا لسياسة الإبلاغ المعتمدة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف، وإبلاغهم بالمستشفيات المقررة للإخلاء لتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، واختيار خط السير المناسب للوصول إلى المستشفيات المقررة.

وتم توجيه المستشفيات بمراجعة تجهيزات الطبية والأدوية والمستلزمات، واستكمال الناقص منها، كما تم التنبيه على ضرورة تواجد نوبتجي طوال أيام تنفيذ الخطة.