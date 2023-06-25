لحظة بلحظة - الأهلي ضد منتخب السويس - كأس مصر

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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الأهلي ومنتخب السويس، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره منتخب السويس على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمود كهربا.

فيما يمثل منتخب السويس في مواجهة اليوم كل من:

محمود كوكو في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هيكل، محمد جبل، أحمد حاتم، محمود رفعت.

خط الوسط: محمد الضرف، كريم بدير، محمود قطب.

الهجوم: أحمد صالح، أنس شيندي، عمرو مصطفى.