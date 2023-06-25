سوريا: مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر بجروح في كمين مسلح لإرهابيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري مصرعهم، وأصيب آخر بجروح، إثر كمين مسلح لإرهابيين قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لوكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الأحد، أن العناصر كانوا متوجهين لتأمين المراكز الامتحانية في مدينة طفس.

وبحسب ما نشره موقع «المرصد السوري»، بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد 254 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 197 شخصا، هم:

- 62 مدنيا بينهم 6 سيدات و3 أطفال.

- 20 من المتهمين بترويج المخدرات.

- 86 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها.

- 13 من المقاتلين السابقين ممن أجروا تسويات ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

- 7 من عناصر تنظيم داعش.

- 5 من المقاتلين السابقين ممن أجروا تسويات وانضموا لأجهزة النظام الأمنية.

- 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي.

- 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

- 1 من المقاتلين السابقين في جبهة النصرة سابقاً.