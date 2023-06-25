العراق يفتتح سلسلة مشاريع للكهرباء بالتعاون مع سيمنس الألمانية

افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مشاريع تشغيل 40 منظومة لتبريد الهواء الداخل للوحدات التوليدية للطاقة الكهربائية الغازية في 8 محطات كهربائية ببغداد والمحافظات تم تجهيزها بموجب العقود المبرمة مع شركة سيمنس الألمانية.

ودعا السوداني، خلال افتتاح هذه المشاريع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى "الاستمرار في العمل ومضاعفة الجهود خلال موسم الصيف الحالي، وما يشهده من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على ضرورة استنفار "فرق الصيانة للعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الخلل الذي يطرأ في محولات الطاقة داخل المناطق والأحياء السكنية، وأن تكون قريبة من المواطنين وتستجيب لنداءاتهم بانسيابية بعيداً عن الروتين والتعقيدات الإدارية".

وبحسب البيان الحكومي، "فإن منظومات تبريد هواء مداخل التوربين التي تم تنفيذها من قبل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى ستسهم في تعويض ضياعات الطاقة الكهربائية من الوحدات خلال موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتعوض قدرة مفقودة بمقدار 797 ميجا واط تضاف إلى الإنتاج".

وبحسب البيان، سيتم المباشرة بالمرحلة الثانية من نصب وتشغيل منظومات التبريد في باقي المحطات وبواقع 32 منظومة تُنصب في 7 محطات كهرباء غازية، سترفد الشبكة الوطنية الكهربائية بطاقة إضافية مقدارها 364 ميجاوات.