وزيرة التخطيط: استثمارات مشتركة مع الهند في السيارات والبنية التحتية

علقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر، مؤكدة أن العلاقات المصرية الهندية أخذت طابعًا مختلفًا خلال العام الحالي، حتى وصلت إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية وزيادة حجم التجارة بين البلدين، إلى جانب دعوة مصر لحضور اجتماعات قمة العشرين في الهند.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن هناك تعاون وإقبال على استثمارات مشتركة بين مصر والهند في البنية التحتية والتحول الأخضر، بجانب السيارات والأتوبيسات الكهربائية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن مصر ستدخل في استثمار مشترك مع الهند في مجال الدواء وهناك اتفاقيات جديدة مشتركة بين البلدين في المرحلة النهائية.



وأشارت إلى أن الهند قطعت شوطًا كبيرًا في التكنولوجيا، ومصر بحاجة إليها فيما يخص الهيدروجين الأخضر، والصناعات الخاصة بالتوربينات في مجال تحلية المياه، بجانب شراكة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهة أن الهند تسعى لدخول إفريقيا عبر مصر.



وفيما يتعلق بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب، أكدت أنه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويعتمد على تشجيع القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية وجمركية، موضحة أن الشركات الحكومية تتساوى مع القطاع الخاص حتى يتحقق مبدأ الحياد والمنافسة، وذلك بعد أن كانت تحصل إعفاءات ضريبية وتسعير منخفض، وسيتم تنفيذ قرار الإعفاءات للشركات الحكومية فور إقرار القانون بالتنسيق مع مجلس النواب.