قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ امتحان مادة الكيمياء للمرحلة الثانوية العامة، الذي أجري اليوم الأحد، شهد عودة الانهيارات لامتحانات هذه المرحلة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الطلبة قدّموا شكاوى من أن الأسئلة الموضوعة غير مفهوم، وأن إجاباتها غير صحيحة، وأن الامتحان يحتاج مدة خمس ساعات.

ولفت إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد لدى أولياء الأمور الذي يواجهون معاناة شديدة طوال العام، بعد إنفاق مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية.

وتابع: «القضية مش الامتحان فيه مشكلة وإن الناس خايفة من المجموع الكلي لكن المشكلة إن العيال أعصابها باظت.. ومش عارفين هيكملوا الامتحان إزاي بعد كده».

ونوه بقرار وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة تضم عشرة خبراء للنظر في الامتحان، داعيا إلى ضرورة العمل على حسم الأمر من قِبل الوزارة لطمأنة الطلبة في أقرب وقت ممكن.

وأفاد بأن اللجنة ستضم من وصفهم بـ«ملوك الكيمياء»، معتبرا أن اللجنة بإمكانها إصدار تقرير يحسم الأمر في غضون ربع ساعة.