كوريا الشمالية: توسع بريكس قد يعجل بإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

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قالت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الأحد، أن توسع ما يسمى بمجموعة دول بريكس الناشئة يمكن أن يعجل بإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي.

وفي مقال نشر على وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، انتقد محلل الشئون الدولية الكوري الشمالي يونج إيل هيون استخدام الولايات المتحدة للدولار وقوتها العسكرية كوسائل "للهيمنة".

وعقدت مجموعة دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - اجتماعا لوزراء خارجيتها في جنوب إفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال المحلل، إن "التحركات الدولية غير المسبوقة للحد من استخدام الدولار وميل العديد من الدول للانضمام إلى بريكس يعجل بنهاية الدولار كعملة رئيسية وبالتالي نهاية الهيمنة الأمريكية".

وتابع يونج: "اليوم، لجأت الولايات المتحدة إلى كل الوسائل والطرق للحفاظ على تفوق الدولار كعملة رئيسية، وارتكبت بلا تردد أعمالا خسيسة لفرض عقوبات مالية على تلك الدول التي تثير استياءها من خلال إساءة استخدام الدولار كعملة مهيمنة".

وتنتقد كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة سياسات الولايات المتحدة الخارجية من خلال مقالات لمحللين في الشئون الدولية وتبثها وكالة الأنباء المركزية الكورية.