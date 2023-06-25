الوكالة الكورية للتعاون الدولي تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين في البيئة لتعزيز قدراتهم

عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، وإحدى الشركات الكورية التي تمتاز بخبرة أكثر من 20 عاما في مجال البيئة والسلامة في كوريا، برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة البيئة بعنوان "بناء القدرات في نظام المعلومات الجغرافية للتخطيط والإدارة البيئية" في مصر من 14 وحتى 27 يونيو الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، اليوم الأحد، تم الاتفاق على أن تكون فترة التدريب أسبوعين لمدة 3 سنوات، بدءا من العام الحالي، والذي تم إجراؤه عن بعد (افتراضيا)، على أن يتم دعوة المتدربين المختارين لتلقي البرنامج التدريبي في جمهورية كوريا خلال العام الثاني والثالث.

ويهدف التدريب إلى تعزيز فعالية التخطيط والإدارة البيئية في مصر، من خلال إنشاء وتفعيل نظام معلومات جغرافية فعال. حضر التدريب هذا العام 17 موظفا من وزارة البيئة، حيث تم تبادل الخبرات وخاصة اكتساب الخبرة الكورية في هذا المجال.

ويأمل مكتب كويكا مصر أن يساهم هذا التدريب في تطوير التخطيط البيئي والإدارة في مصر وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ويعد برنامج تدريب بناء القدرات التابع لوزارة البيئة، هو أول برنامج تدريبي يقدمه مكتب كويكا مصر هذا العام؛ كجزء من سلسلة من البرامج التدريبية المقرر عقدها، إذ تلتزم كويكا بالتعاون مع مكتب نائب وزير الخارجية للوافدين والتدريب والتعاون الفني والشئون الثقافية في مصر، بعقد سلسلة من البرامج التدريبية لبناء القدرات مع نظرائها في مصر.

والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية الكورية، مكرسة لتنفيذ برامج المنح، وتهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية حول العالم.

ويوفر مكتب كويكا مصر برامج للتدريب الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لتعزيز تمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة.