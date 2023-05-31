ديوكوفيتش مستعد لـ ويمبلدون

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بدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، التدريبات في ملاعب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في الموسم.

ووصل ديوكوفيتش، اللاعب الأكثر تتويجا ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 23 لقبا، السبت إلى العاصمة البريطانية لندن لبدء الاستعداد لخوض بطولة ويمبلدون التي تنطلق في الثالث من الشهر المقبل.

واعتاد ديوكوفيتش على عدم خوض بطولات رسمية بين رولان جاروس وويمبلدون وسيلعب مباراة استعراضية واحدة الأربعاء المقبل أمام فرانسيس تيافو.

وقضى ديوكوفيتش عطلة مع أسرته في البرتغال عقب الفوز بلقب رولان جاروس وبعدها توجه إلى مونتنيجرو ليتدرب.