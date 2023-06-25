• مخاوف من أصحاب شركات السياحة من زيادة أعداد تأشيرات الزيارة خارج الحصص الرسمية

• إشادة مصرية بالتعاقد مع الشركة السعودية وتعهدات من مسئوليها بتنظيم موسم مختلف ومتميز فى منى وعرفات

يتوجه غدا الاثنين، إلى عرفات أكثر من 3 ملايين حاج من حجاج الخارج والداخل السعودى للوقوف بجبل عرفة بعد غد الثلاثاء إيذانا ببدء شعائر الحج لهذا العام 1444 هجرية ويأتى من بين هؤلاء الحجاج حوالى 40 ألف حاج مصرى يمثلون البعثات الرسمية (سياحة – قرعة – جمعيات) فى حين تؤكد مؤشرات الوصول إلى الأراضى المقدسة وجود أكثر من 100 ألف حاج مصرى وصل معظمهم عبر الباقات والبرامج الإلكترونية التى أطلقتها السلطات السعودية فى جميع الدول الإسلامية مما أثار مخاوف بعض شركات السياحة تحسبا لحدوث ظاهرة الافتراش حول المخيمات بمنى وعرفات.

وفى بعثة الحج السياحي، أكدت سامية سامى رئيسة البعثة ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، أن البعثة انتهت فى وقت مبكر من كل الترتيبات الخاصة بتصعيد 16 ألفا و100 حاج إلى عرفات يتبعون 1483 شركة من خلال أكثر من 400 أتوبيس سياحى مكيف وموديلات حديثة ينقلون حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات بنظام الرد الواحد الذى يضمن مكانا لكل حاج داخل الأتوبيس منهم 103 أتوبيسات لحجاج المستوى البري.

لافتة إلى وجود خطة عمل لتصعيد حجاج السياحة تضمن الوصول الآمن للحجاج وعدم تعرضهم للزحام أو التأخر في الطريق حتى دخول عرفات.

وأضافت أن جميع حجاج السياحة بخير، عدا حالتان فقط لازالتا تعالجان إلى الآن بمستشفيات مكة المكرمة، ذاكرة أنه في حال عدم اكتمال شفائهما قبل التصعيد لعرفة فسيتم تصعيدهم عبر عربات إسعاف مجهزة وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية الصحية إذا ما كانت حالتهم تسمح بذلك.

وأوضحت أن لجان وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة موسم الحج وعددها 12 لجنة تعمل على مدار اليوم في خدمة الحجاج المصريين، قائلة إن كل لجنة من تلك اللجان لها دور معين لتقديم كل أوجه الدعم للحجاج منذ بدء سفرهم من المطارات والمنافذ البرية والبحرية المصرية وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك، ذاكرة أن هناك عمليات مرور مفاجئة على الفنادق التي يقيم بها المصريون للتأكد من توافر كل الخدمات لهم وفقا لبرنامج الحج المعتمد من وزارة السياحة والآثار.

وأوضحت سامي، أن بعثة الحج السياحي لم تتلق إلى الآن أية شكاوى صارخة من الحجاج تجاه الشركات السياحية المنظمة للبرامج، مشددة على أن معظم الشركات السياحية التزمت بشكل تام بكل ضوابط الحج السياحي التي سبق أن أصدرتها الوزارة.

وأضافت أن عدد الوفيات حتى الآن بين حجاج السياحة بلغ 3 حالات تم دفنهم جميعا بمعرفة ذويهم وبحضور مندوبي بعثة الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية، ذاكرة أن هناك 17 من حجاج السياحة تم دخولهم خلال موسم الحج الحالي لمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة، تماثل منهم 15 للشفاء وخرجوا من المستشفى فيما لا زال هناك حالتان تعالجان حاليا بمكة المكرمة، لافتة إلى عدم رصد أية حالات إصابة بكورونا أو بأي أمراض معدية أو أوبئة.

وفى سياق متصل، يشهد الحج السياحى هذا العام مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن فازت شركة رواف منى لخدمات الحجاج إحدى الشركات السعودية المصرح لها بتقديم حزم الخدمات لبعثات حجاج الدول الإسلامية بعد قرار وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة بتغيير النظام الذي دام لسنوات طويلة وكان يقصر خدمة بعثات الحج على مؤسسة واحدة لكل بعثة أو مجموعة بعثات.

حيث تعهدت الشركة لقيادات اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار بتنظيم موسم مميز ومختلف فى منى وعرفات لجميع حجاج السياحة "خمس نجوم –واقتصادى وبرى" لم يشهده الحجاج من قبل حيث تم تشييد مخيمات على هيئة قصور وفنادق تحتوى على أفخم الاثاث والمطاعم الفاخرة لتقديم بوفيهات مفتوحة طوال تواجد الحجاج فى عرفات ومنى تشتمل على كل الوجبات الفندقية الساخنة والعصائر والمثلجات وجميع الخدمات التى تجعل من الإقامة فى منى وعرفات متعة كبيرة تتيح لضيوف الرحمن التفرغ للعبادة والدعاء والتقرب إلى الله.

وأكد أعضاء اللجنة العليا للحج السياحى وهم ناصر تركى وأحمد إبراهيم وهشام أمين أنهم يعتبرون التعاقد مع شركة رواف منى اتفاقا تاريخيا إذا ما قورن بكل التعاقدات السابقة مع المؤسسة التجريبة لمطوفى الدول العربية منذ بدء الحج السياحى عام 1985، موضحين أن رئيس الشركة قال إنه يعتبر هذا الموسم هدية من الشركة لحجاج مصر نظرا لارتفاع مستوى الخدمة وبأسعار أقل بكثير من الشركات المنافسة، الأمر الذى وضع كل هذه الشركات فى حرج شديد ومن هنا تأتى أهمية هذا التعاقد باعتباره اتفاقا تاريخيا وطفرة فى منظومة الحج السياحى.

وأوضح أعضاء اللجنة العليا للحج أن هذا القرار المهم لوزارة الحج السعودية يصب أساسا في مصلحة جميع الحجاج حيث يوفر المنافسة العادلة في خدمة الحجيج وضمان تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، مع العلم أن فتح التفاوض لا يؤدي إلى تغيير أماكن حجاج الدول الإسلامية في مني وعرفات، حيث إن أماكن كل بعثة ثابتة وتقوم شركة خدمات الحجاج الفائزة بخدمة حجاج كل دولة في مكانها المخصص.

ومن جهة أخرى، أجرت بعثة الحج السياحى برئاسة سامية سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، جولة تفقدية يرافقها أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة والبعثة الإعلامية للحج السياحى فى مخيمات منى وعرفات حيث انبهر الجميع بما شاهدوه من تجهيزات فى المخيمات ودورات المياه التى تم فيها مراعاة الحالات الخاصة بكبار السن والمرضى بجانب وفرة الحمامات بما يتناسب مع أعداد الحجاج فى كل مخيم بالإضافة إلى تصميمات المخيمات التى جاءت وفقا لأحدث المعايير الدولية لهذا النوعية من المنشآت.