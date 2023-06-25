في إطار واقعة غريبة من نوعها قامت امرأة (27 عاما) كانت على متن طائرة على وشك الإقلاع من مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا بالتجرد تماما من ملابسها والصراخ بصوت عال وقامت بعض فرد شرطة في ذراعه، قبل وقت قصير من إقلاع الطائرة التي كانت متجهة إلى العاصمة البلغارية صوفيا.

وصرح متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الأحد: "الزميل (فرد الشرطة) اضطر للتوقف عن العمل وخضع لعلاج طبي على الفور، ولكنه عاد لممارسة العمل أمس السبت".

وتم نقل السيدة بعد الواقعة مباشرة مساء أول أمس الجمعة إلى مستشفى نفسي. وتسببت الواقعة في تأخر الطائرة ثلاث ساعات ونصف عن موعد إقلاعها.

ووصف شتفان باير، متحدث باسم الشرطة الاتحادية بألمانيا، الواقعة في تصريحاته اليوم الأحد: "كان الركاب على متن الطائرة بالفعل، ما حدث كان قبل وقت قصير من الإقلاع"، وأضاف أن السيدة تجردت من ملابسها تماما بشكل مفاجئ ولأسباب غير معروفة وبدأت في الصراخ بصوت عال.

وأوضح باير أنه حتى بعد محاولات من المضيفات وأفراد الشرطة، لم ترتد السيدة ملابسها مرة أخرى، ولهذا السبب قام فرد من الشرطة الاتحادية بوضع غطاء حول جسدها، وتابع: "وخلال هذه المحاولة، قامت السيدة بعض فرد الشرطة بشكل مفاجئ في ساعده الأيسر".

يشار إلى أنه تم رفع شكاوى ضد السيدة بتهمة مقاومة الأفراد المعنيين بإنفاذ القانون والاعتداء العنيف وإلحاق ضرر جسدي.