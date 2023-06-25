الأمم المتحدة ترصد زيادة عدد متعاطي المخدرات بالعالم بنسبة 23% خلال عقد واحد

كشف تقرير للأمم المتحدة أن عدد متعاطي المخدرات على مستوى العالم زاد بنسبة 23% تقريبا في غضون عقد واحد من الزمن.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجرائم في فيينا اليوم الأحد، فإن عدد الأشخاص الذين يتعاطون مخدرات، ارتفع من 240 مليون شخص إلى 296 مليون شخص خلال الفترة بين عامي 2011 و2021.

وأضاف المكتب أنه يمكن أن تُعزى نصف هذه الزيادة فقط إلى النمو السكاني العالمي.

وحذر المكتب في تقريره السنوي من تزايد المخدرات الكيميائية مثل الميثامفيتامين وفِينتَانيل وكذلك الكثير من المواد المطورة حديثا في السوق، وجاء في تقرير المكتب: "تصنيع المخدرات الاصطناعية رخيص وسهل وسريع".

وأضاف التقرير أنه يصعب على السلطات تقفي أثر هذا القطاع المرن للغاية من تجارة المخدرات، لأنه غير مرتبط بمناطق نمو زراعي معينة أو دورات نمو مثل الكوكايين أو الهيروين.

وجاء في التقرير أيضا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجرائم يرى إشارات على تراجع استخراج الأفيون تحت قيادة طالبان في أفغانستان. ولكن خبراء المخدرات أشاروا إلى أن أفغانستان ليست المصدر الأهم للأفيون، المادة الخام للهيروين، على مستوى العالم فحسب، ولكنها أصبحت أيضا منتج مهم لمادة الميثامفيتامين أيضا.

وحذر المكتب الأممي لمكافحة المخدرات من أن تراجع زراعة الأفيون يمكن أن يؤدي إلى المضي قدما في التحول نحو المخدرات الاصطناعية.

وجاء في التقرير أيضا، أن المكتب الأممي يساوره القلق في أوكرانيا من احتمالية تزايد إنتاج المواد الاصطناعية وتهريبها في إطار الحرب الروسية. وكان المكتب قد رصد مؤخرا بشكل متزايد مثل هذه المخدرات داخل أوكرانيا وحولها.