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نائب وزير النفط الإيراني: العراق سدد كافة ديون الغاز لإيران

طهران (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 3:12 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 3:12 م

قال نائب وزير النفط الإيراني، مدير شركة الغاز الوطنية الإيرانية، ماجد شجيني، إن العراق سدد كافة ديون الغاز الطبيعي لإيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شانا" الايرانية الحكومية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية في يونيو الجاري عن "ترتيبات جوهرية" مع الولايات المتحدة بشأن التنازل عن العقوبات التي منعت العراق من دفع نحو 7ر2 مليار دولار مستحقة لطهران مقابل الشحنات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومع ذلك قال شجيني، دون الخوض في تفاصيل، إن إيران لا تزال غير قادرة على الاستفادة من الأموال بسبب "مشكلة في تحويل الأموال من بنك التجارة العراقي إلى إيران".

وقال شجيني إن طهران تجري محادثات أيضا لتجديد اتفاق تصدير الغاز مع تركيا واستيراد الوقود من تركمانستان.


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