انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب المُشككين في المشروعات التي تنشئها الدولة، قائلًا: «الناس بتقول هيعملوا أبراج ومنتجعات سياحية مكان مقابر صلاح سالم، مينفعش نبني على مقابر».

وطالب خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء صرح بوقت سابق بأنه لا يمكن البناء على أرض المقابر، منوهًا أن المقابر الموجودة بهذه المنطقة تعوم على المياه الجوفية وهذا لا يعتبر تكريمًا لعظماء مصر بل بالعكس.

ووجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاهتمامه وذهابه في زيارة خاصة لتفقد حالة هذه المقابر، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت الإجراء الصحيح وكرمت الأحياء والأموات بعد أن كانت هذه المقابر مرتعًا لتجار المخدرات وعصابات تجارة الأعضاء.

وعقب بأن الدولة حريصة على تكريم الرموز والعظماء المصريين، خاصًة بعد قراره بإنشاء مقبرة للخالدين، مضيفًا: «احنا عندنا رئيس إنسان بجد يكرم كل الرموز وبيدي كل واحد حقه».

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر.