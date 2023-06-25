اجتمع محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية؛ للاستماع إلى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد، الذي سيقام بالشراكة بينهما؛ لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كل التصاريح اللازمة.

يأتي ذلك بحضور هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال، وأحمد سليمان نائب الرئيس والمدير التنفيذي، ومن الجانب الياباني ياميشتا وتانسويا أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبدالكريم، بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة 600 مليون جنيه على مساحة 3500 متر مربع، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري، خاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي، وكذلك التصدير حيث تنوي الشركة تخصيص 70% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية، مثل أمريكا الجنوبية وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ازدياد طلبات الاستثمار المحلي والأجنبي، تعد ثمرة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي، فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة والتطوير الإجرائي، الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة وكل الدعم للمشروع، من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الانتاج.

من جهته أشاد هاني سليمان رئيس الشركة، بالتيسيرات الكبيرة التي وفرتها الهيئة للمشروع للحصول على الأرض وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت، مؤكدا أن الشراكة مع الجانب الياباني تضمن إنشاء خط إنتاج بخبرات يابانية، والتي لها الباع الكبير في هذه الصناعة، حيث تمتلك الشركة اليابانية 11 فرعا حول العالم، وبأعلى التكنولوجيات العالمية، حيث إن المشروع سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي المصري الحالي، هي التي دفعت الجانب الياباني لإقامة المشروع بالشراكة مع يوجي ميديكال، مؤكدا أن المشروع يعد خطوة أولى نحو التوسع وإقامة سلسة مصانع متخصصة في المجال الطبي المعملي.