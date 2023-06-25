 إزالة 6 حالات تعدِ بناء على الأراضي زراعية ورفع 232 طن قمامة بالفيوم - بوابة الشروق
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إزالة 6 حالات تعدِ بناء على الأراضي زراعية ورفع 232 طن قمامة بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 2:13 م
صرح جمال العوامي، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأنه تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم ترفع 232 طن قمامة ومخلفات في حملات النظافة الصباحية والمسائية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس المدينة، أن الحالة الأولى عبارة عن شدة خشبية لإنشاء أعمدة خرسانية بأحد المنازل داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس بمساحة 150 متراً، والثانية حوائط بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 100 متر داخل الحيز العمراني لقرية منشأة طنطاوي.

وأضاف أنه تم أيضاً تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بعدد من الوحدات المحلية بالمركز واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما أسفرت حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى عن رفع 225 طن قمامة و7 أطنان أتربة.

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