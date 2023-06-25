تواجد مكثف لأولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالهرم

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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة الإيمان وأم الأبطال بالهرم، اليوم الأحد، لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا.

واستمر التواجد المكثف لأولياء الأمور، أمام اللجان، حيث افترشوا الأرض، وسيطرت علامات الخوف والقلق على وجوههم.

وانتشرت سيارات الشرطة أمام اللجان، لضمان انتظام سير أداء الامتحانات وفرض حالة من الهدوء والاستقرار أمام اللجان، والاستعداد لحل أية مشكلة تواجه إدارة المدرسة وقتما تحدث.

وفتحت المدارس أبوابها في الساعة الثامنة والنصف لدخول الطلاب، ولذلك لضمان عدم تأخر بدء أداء الامتحان، نتيجة عملية التفتيش قبل دخول اللجنة، لمنع الهواتف وضمان عدم تداول الامتحان على صفحات الغش.