مقررة لجنة الأسرة: توافق بالحوار الوطني على ضرورة التوعية بمخاطر الأمراض النفسية

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن العنف الأسري يشمل العنف ضد المرأة وضد الرجل وضد الأطفال وضد الكبار.

وأضافت خلال استضافتها مع برنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحوار الوطني توافق على ضرورة التوعية بمخاطر الأمراض النفسية باعتبار أن العنف في الأساس اضطراب نفسي، وأن اللجوء للمختص ليس وصمة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي تساهم في مكافحة العنف الأسري، من المدرسة للأندية والإعلام، مشددة على ضرورة تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج، لأن أغلب حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى نتيجة عدم وجود لغة ود بين الزوجين.

وشددت على ضرورة توسيع مفهوم العنف حتى يشمل الإيذاء البدني والإيذاء النفسي، حتى يخرج القانون الجديد الخاص بالعنف شاملا كل الأشكال، لأن الإيذاء النفسي لا يقل ضررا عن الإيذاء الجسدي.