اتفاق حزب شولتس مع الخضر واليسار على استمرار الائتلاف الحاكم في ولاية بريمن

اتفق حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر وحزب اليسار على استئناف الائتلاف الحاكم في ولاية بريمن للسنوات الأربع المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للحزب الاشتراكي في الولاية رولاند بال اليوم الأحد، إن المفاوضات تمت بنجاح بعد مضي ما يقرب من أربعة أسابيع.

ولا يزال اتفاق الائتلاف في حاجة إلى الحصول على موافقة الهيئات المختصة في الأحزاب الثلاثة.

وذكرت دوائر حزبية أن من المنتظر طرح اتفاق الائتلاف للرأي العام غدا الاثنين على أن تقره مؤتمرات الأحزاب في الولاية في العطلة الأسبوعية التالية. ومن المنتظر انتخاب أعضاء الحكومة أوائل يوليو المقبل.

وعلمت إذاعة بريمن وصحيفة "فيزر كورير" أن الحزب الاشتراكي سيحصل على حقائب الداخلية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل والعدل وكذلك الحقيبة الوزارية الخاصة بالتعمير والنقل، فيما سيحصل حزب الخضر على حقائب المالية والمناخ والعلوم، وسيحصل حزب اليسار على حقائب الاقتصاد والموانئ وحقيبة الصحة وشؤون المرأة وحماية المستهلك.

كان الحزب الاشتراكي بقيادة عمدة ولاية بريمن اندرياس بوفنشولته حصل في انتخابات برلمان الولاية التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري على أعلى نسبة تأييد من الناخبين بـ 29.8%.

ويحكم بوفنشولته الائتلاف الثلاثي منذ 2019 وهو الائتلاف الوحيد من نوعه في غرب ألمانيا الذي يجمع بين الاشتراكيين والخضر واليساريين.

وسجل الخضر خسائر قوية في الانتخابات وحصلوا على 11.9% بينما حصل حزب اليسار على 10.9% وهي نسبة مشابهة تقريبا للنسبة التي كان حصل عليها قبل أربعة أعوام.

ويجتمع البرلمان المنتخب حديثا في أصغر ولاية ألمانية يوم الخميس المقبل حيث سيعقد جلسة تأسيسية ومن المنتظر أن يختار البرلمان أعضاء رئاسته.