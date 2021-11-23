 أردوغان يتعهد بتقديم دعم تركيا لبوتين وسط الاضطرابات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يتعهد بتقديم دعم تركيا لبوتين وسط الاضطرابات الروسية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 12:43 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 12:43 ص

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية بأن تركيا تقف مع روسيا وسط الاضطرابات الدائرة في البلاد، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكر التقرير أن أنقرة مستعدة للقيام بدورها من أجل "حل سلمي" في روسيا "في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن بوتين تحدث مع أردوغان حول الوضع في روسيا، في أعقاب الانتفاضة التي قادها زعيم مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وأعلن أردوغان في المكالمة الهاتفية "دعمه الكامل للخطوات التي اتخذتها القيادة الروسية"، حسبما قال الكرملين وفقا لوكالة تاس الرسمية للأنباء، التي أشارت إلى أن المكالمة جاءت من تركيا.


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