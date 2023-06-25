هيئة تنشيط السياحة: جوارديولا شخصية متواضعة وزيارته للقاهرة رسالة للعالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث أحمد علي إسماعيل مدير عام المكاتب الخارجية بهيئة تنشيط السياحة، عن كواليس زيارة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى مصر.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "وصول جوارديولا إلى القاهرة مع أسرته، لمدة أسبوع".

وأضاف أحمد إسماعيل: "جوارديولا زار الأهرامات وبعض الأماكن، وطلبنا من الشركة المنظمة لبرنامج الزيارة، التواجد معه ووافق مباشرةً، وأبدى إعجابه الشديد بالقاهرة".

واختتم: "جوارديولا شخصية متواضعة للغاية وشخصية بسيطة وسعيد جدًا بالحضارة المصرية، ووجوده رسالة للعالم أن مصر تستقبل كل ضيوفها في أي وقت بالعام".