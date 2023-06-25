الأهلي يحتفل بتجديد عقود الشحات وياسر وربيعة

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احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصات السوشيال ميديا، بتجديد الثلاثي حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم عقودهم مع القلعة الحمراء لسنوات قادمة.

وأعلن الأهلي أمس السبت، رسميًا تجديد عقد الشحات لمدة 3 مواسم قادمة بعقد حتى 2025.

كما أعلن أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لمدة عامين قادمين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور لحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وهم يحتفلون بلقب دوري أبطال إفريقيا الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الأهلي يواجه مساء اليوم الأحد، فريق منتخب السويس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر.