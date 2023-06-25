تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في مكة المشرفة، حيث بدأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريباً، استعداداً لموسم حج هذا العام.

ويوافق يوم 19 من يونيو الجاري، غرة شهر ذو الحجة لعام 1444 هجريا، في حال ثبتت رؤية الهلال بحسب كل بلد عربي، وعليه نستعرض خلال سلسلة "فتاوى الحج" بعض الفتاوى المتعلقة بالمناسك وتعاليم فريضة الحج والتضحية.

- ما حكم كثرة الانشغال بالتصوير خلال مناسك الحج والعمرة؟

أجاب فضيلة الدكتورشوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن التصوير أثناء مناسك الحج جائز شرعًا بشرط ألَّا يؤدي إلى تعطيل الحجاج الآخرين، والتصوير المبالغ فيه قد يوقعهم في الحرج، خاصة في وجود كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة الذين يتأخرون بسبب التقاط الكثير من الصور التذكارية.

وأضاف أنه من الواجب على المرء المحرم وغير المحرم أن يلتزم الأدبَ والوقارَ أثناء وجوده في الأماكن المقدسة كالبيت الحرام، حيث أمر المولى سبحانه وتعالى بأن نعظم هذا البيت ونحترم قدسيته، كما أن اللائق بالحاج أن يكون منشغلًا بالخشوع في أداء المناسك، حتى يكافئه المولى سبحانه وتعالى بالأجر والثواب، فيكون حجُّه مبرورًا مقبولًا.