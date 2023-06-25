وزارة الدفاع الوطني التايوانية: طائرات حربية صينية حلقت بالقرب من سواحلنا

عبرت ثماني طائرات حربية صينية، أمس السبت، خط الوسط، في مضيق تايوان وحلقت على مقربة من المياه، التي تخضع لسيطرة تايبيه، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الوطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الميجور جنرال سون لي-فانج، في مؤتمر صحفي في تايبيه، إن عمليات التوغل، وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحا وكانت جزءا مما يصفه جيش التحرير الشعبي الصيني "دوريات استعداد قتالي مشتركة"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز"، اليوم الأحد.

وأشار المتحدث، إلى رصد 19 طائرة حربية صينية، حول تايوان، في ذلك الوقت، بما في ذلك عدد غير محدد من طائرات "جيه-10" و"جيه-16" المقاتلة، مشيرا إلى أن ثماني من تلك الطائرات اخترقت خط الوسط واقتربت من الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة، على بعد 24 ميلا بحريا(4ر44 كيلومتر) من شواطئ تايوان.

وتابع المتحدث أنه بالإضافة إلى تلك الطائرات، تم رصد خمس طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في المياه حول تايوان.

وقال المتحدث، إن الجيش استخدم نظام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المشترك الخاص به لرصد أنشطة جيش التحرير الشعبي الصيني عن كثب ونشر طائرات وسفن وأنظمة صواريخ دفاعية ساحلية، ردا على ذلك.

ولم ترد وزارة الدفاع الوطني الصينية على طلب، للتعليق.