ودع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، جماهير ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأحد، بعد انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف الهلال السعودي.

وأعلن نادي الهلال السعودي في وقت سابق، تعاقده مع كوليبالي قادمًا من تشيلسي، بعقد يمتد لـ 3 سنوات مقبلة.

وكتب كوليبالي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «من مباراتي الأولى إلى الأخيرة، كان لي شرف ارتداء قميص هذا النادي».

وأضاف: «الموسم الماضي لم يكن هو الموسم الذي أردناه، ولكنني أود أن أشكر الجماهير والجميع في النادي على دعمكم».

From my first game to my last, it was an honour to wear this badge.

Last season wasn’t the one we wanted, but I want to thank the fans and everyone at the club for your support 💙 #KK pic.twitter.com/93V2e2a7JG