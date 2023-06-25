إسبانيا تفوز على كرواتيا وتتأهل لدور الثمانية بأمم أوروبا لأقل من 21 عاما

تأهل المنتخب الإسباني لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لأقل من 21 عاما، وذلك عقب فوزه على نظيره الكرواتي 1 /صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة المقامة حاليا في رومانيا وجورجيا.

وسجل أبيل رويز هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الأولى.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل للدور المقبل، إلى جانب منتخب أوكرانيا الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد ويلتقيان معا في الجولة المقبلة بدور المجموعات.

على الجانب الأخر يحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، وهو نفس رصيد المنتخب الروماني صاحب المركز الرابع والأخير.