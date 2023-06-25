البابا فرنسيس يعرب عن تعاطفه لأسرة فتاة الفاتيكان بعد فقدانها قبل 40 عاما

عبر البابا فرنسيس عن تعاطه اليوم الأحد لأسرة إيمانويلا أورلاندي، وهي مواطنة للفاتيكان اختفت وسط روما قبل 40 عاما في عمر الخامسة عشرة.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية بعد الصلاة الملائكية الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "أود أن أغتنم الفرصة للتعبير عن تضامني للأقارب ولا سيما الأم وأنهم في صلواتي".

وقال البابا إن باله مع كل الأسر التي اضطرت إلى تحمل ألم فقدان أحبائهم.

وقال بيترو أولاندي، شقيق إيمانويلا، الذي كان وقتها مواطن الفاتيكان الأصغر: "المحرمات التي كانت تحيط بإيمانويلا أورلاندي قد تحطمت أخيرا". وقال إن حقيقة أن البابا ذكرها هي "مؤشر على الأمل في إيجاد الحقيقة".

وتجمع آخرون معه لتذكر الفتاة، التي فُقدت في 22 يونيو عام 1983، بعد حضور درس للموسيقى.

وقبل الصلاة الملائكية، احتشد الأقارب وأشخاص آخرون في اعتصام لإحياء مرور أربعين عاما على اختفائها. وحملوا ملصقات بها صور. وقال بيترو أولاندي: "بعد 40 عاما، نستمر في النضال".

ولم يتم العثور على جثة إيمانويلا أورلاندي، التي كان يعمل والدها خادما للبابا السابق يوحنا بولس الثاني.