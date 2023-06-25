قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن كل المنتجات الزاعية متوفرة في الأسواق، حتى وإن كانت بتكلفة مرتفعة، نظرا لارتباط ذلك بتكلفة مواد الإنتاج.



وأضاف خلال برنامج مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر لا تستورد أي خضروات أو فواكه، كما تُصدر الفائض منها، وذلك بواقع أكثر من ستة ملايين طن هذا العام كإجمالي للصادرات الزراعية.



وأشار إلى أنه يتم العمل على إنشاء سوق ذكية في الدلتا الجديدة، بما يساهم في تقليل حلقات التداول، وهو ما يساهم في خفض الأسعار وتقليل الفاقد.



ولفت إلى أنّ المواطن عندما يتلقى السلعة بجودة جيدة سيساهم ذلك في تقليل حجم التالف في المنزل أيضا.



وشدد على أهمية المشروعات الزراعية كونها تمثل الكثير من فرص العمل، ويستحدث تجمعات سكنية، وهو ما يساهم في إعادة توزيع الخريطة السكانية.