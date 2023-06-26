الصين تجدد التحذير من هبوب عواصف مطيرة

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني اليوم الأحد، إنذارا باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة في مناطق متعددة في البلاد.

وأشار المركز إلى أنه اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء غد الإثنين، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة أجزاء من شاندونج وآنهوي وهونان وجيانجشي وقوانجشي وجوانجدونج وهاينان. وقد تسقط أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 130 ملم بعض الأجزاء في جيانغشي ، وفقا للمركز.

كما ستشهد بعض أجزاء من هذه المناطق هطول أمطار غزيرة قصيرة المدة، قد يتجاوز منسوبها 60 ملم في الساعة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويوجد في الصين نظام تحذير للأحوال الجوية من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد تحذير، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.