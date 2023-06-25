انخفاض مؤشرات الطلاق في جنوب سيناء مقارنة بالأعوام السابقة

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية، والجهود المبذولة على مستوى المحافظة خلال الفترة من أبريل الماضي حتى شهر يونيو الجاري، والوقوف على الإجراءات التي تمت حيال التوصيات السابق اتخاذها في الجلسة السابقة التي انعقدت في مارس الماضي.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعددًا من رؤساء المدن، ومحمد علام رئيس الجهاز الإقليمي للسكان، ومقرر المجلس القومي للمرأة، والهيئات الشريكة في العمل السكاني بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والي يولي اهتمامًا خاصة بالقضية السكانية خلال هذه المرحلة، للحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، إضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

واستعراض محمد علام، رئيس الجهاز الإقليمي للسكان، جدول أعمال البيانات الجغرافية والمؤشرات السكانية والخطة المنتهية، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز الأهداف وصلت لدرجة 83.3%.

وأوضح رئيس الجهاز الإقليمي للسكان، أن جنوب سيناء الأقل كثافة سكانية على مستوى محافظات الجمهورية، ويبلغ تعداد سكانها 116405 نسمات تقريبًا، تليها محافظة الوادي الجديد، كما يوجد بالمحافظة مؤشرات إيجابية أبرزها إعلان جنوب سيناء خالية من الأمية وأقل محافظات الجمهورية تسربًا في التعليم، والمدارس الأقل كثافة على مستوى الجمهورية باستثناء المدارس الفنية.

وأثنى "علام"، على جهود محافظ جنوب سيناء لدعم الأسر الأولى بالرعاية على نفقته الخاصة، بجانب الدعم المادي من المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية على الرغم من جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات من حيث الكثافة السكانية، موجهًا بضرورة تضافر كل الجهود للعمل في هذا المحور، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مدن وقرى ووديان المحافظة من خلال التوسع في تنظيم قوافل طبية، وعقد الندوات والبرامج الإرشادية بكل الهيئات الخدمية ذات الصلة، مع ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للمرأة للحد من الزيادة السكانية وتوعية السيدات البدويات.

وأكد المحافظ ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاث شهور، للوقوف على المؤشرات النهائية ومتابعة الجهود المبذولة من أجل النهوض بالخصائص السكانية بالمحافظة، وتحديث البيانات بصفة مستمرة لبناء خطة محكمة وفق مؤشرات دقيقة وتنفيذ أنشطة وأفكار جديدة لرفع الوعي بالقضية السكانية، والوصول للنتائج المرجوة.

ومن جانبه، أشار زيدان عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة، وانخفاض مؤشرات الفقر، مؤكدا وجود 96 جمعية تقوم بخدمات اجتماعية متنوعة، إضافة إلى استحداث الدعم الحرفي بإمداد الفئات الأكثر احتياجًا بالآلات الحرفية، لتحويلهم لأعضاء فاعلين في المجتمع، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأشاد بدور المنظمات والجمعيات الأهلية في دعم القضية السكانية، وتفعيل مشروطية الصحة والتعليم أساسي لتحقيق أهداف "تكافل وكرامة" الاجتماعي»، بمختلف مدن وقرى ووديان المحافظة.