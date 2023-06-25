غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 23 محضرا للمخابز مخالفة في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية كوم حمادة ومركز بدر، أسفرت عن عن تحرير عدد 23 محضرا فى مجال المخابز على النحو التالى:

ضبط مخبزا قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات وغلقه لمدة شهر، مخبز تصرف فى 4 شكائر دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء، 5 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق وجاري مراجعة وجود مبيعات وهمية لهما، 10 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كانت الحملة برئاسة فرحات أبوعاصى وبرفقة على أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.